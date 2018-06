Meßstetten Fürs Jubiläum wird fleißig gesägt und gehämmert

Meßstetten-Hartheim. 1250 Jahre ist es her, dass Hartheim – heute ein Stadtteil von Meßstetten – erstmals in einer Urkunde erwähnt wurde. Sie befindet sich im Staatsarchiv in St. Gallen, dem größten Archiv dieser Art in Europa. Vom 20. bis zum 22. Juli wollen die Hartheimer das 1250-jährige Bestehen ihres Ortes zusammen mit ihren Besuchern feiern. Dazu haben sie bereits vor drei Jahren einen 26-köpfigen Festausschuss gegründet, dessen Mitglieder die Feier organisieren.

So ist für Sonntag, 22. Juli, ab 13.30 Uhr ein großer historischer Umzug geplant, und die Hartheimer stecken mittendrin in den Vorbereitungen. Das Leben in der einst selbständigen Gemeinde mit Land- und Forstwirschaft sowie dem Handwerk bis zur Zeit der Industrialisierung Mitte des 20. Jahrhunderts sollen sich im Umzug widerspiegeln. Dazu werden momentan auch Motivwagen gebaut, die markante Gebäude und weitere Sehenswürdigkeiten des 900-Einwohner-Ortes zeigen. Organisiert wird das Ganze von Robert und Hildegard Butz. Im Umzugsausschuss wirken außerdem Edith Klostermann, Harald Stein, Lothar Mattes, Dieter Jung, Richard Götz und Thomas Jung mit.

Ein Motiv zeigt die markante Hartheimer Kirche, die Wilhelm Butz in Szene gesetzt hat. Ein anderer Wagen, für den Ottmar Schinacher verantwortlich zeichnet, stellt die Hartheimer Kapelle dar. Zu sehen gibt es außerdem die Zehntscheuer, die Wilfried König nachgebaut hat.