Meßstetten Für das zweite Hilb-Open-Air ist ein Projektchor geplant

Der Vorsitzende Günter Schüttnig begrüßte die Gäste und hob in seinem Rückblick neben den kirchlichen Auftritten auch die wichtigsten weltlichen Veranstaltungen hervor. Ein Höhepunkt war der Liedabend verschiedener Chöre des Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara.

Schriftführer Karl-Heinz Müller berichtete über die zahlreichen Veranstaltungen, Kassenprüfer Gerold Grimm und Sonja Maier bescheinigten Kassierin Cordula Reinauer eine tadellose Kassenführung. Bei der Wahl des Vorstandsgremiums wurden alle Amtsinhaber in ihren Funktionen bestätigt.

Dirigentin Elisabeth Butz beleuchtete die Aktivitäten des Chores und gab einen Ausblick auf die geplanten Vorhaben für das kommende Jahr. So ist ein Projektchor anlässlich des zweiten Hilb-Open-Air in Heinstetten am 13. und 14. Juli geplant. Außerdem soll auch im kommenden Jahr eine mehrtägige Chorreise organisiert werden.