Meßstetten Frommern und Steinhofen vorne

Den Anfang machten am Samstagmorgen die C-Junior­innen, bei denen sich am Ende die Mädels des TSV Frommern vor dem TSV Stetten/Hechingen, der SpVgg Leidringen, der SG Heuberg und dem TSV Laufen durchsetzten. Im Anschluss waren die E-Juniorinnen mit vier Teams am Start. Hier holte sich die SG Steinhofen den Titel und verwies die Gegnerinnen des FV Rot-Weiß Ebingen, der SG Heuberg und der SpVgg Leidringen auf die weiteren Plätze.

Gleich neun Teams in zwei Gruppen buhlten am Sonntagmorgen bei den D-Junior­innen um die Meisterschaft.

Im Halbfinale setzten sich die SG Steinhofen II gegen den TSV Laufen mit 2:0 und die SpVgg Truchtelfingen gegen den TSV Frommern mit 2:1 durch.Rang drei holte sich Frommern mit einem 1:0-Erfolg gegen Laufen, und im Finale schnappte sich Steinhofen mit einem 4:0-Sieg gegen Truchtelfingen den Meisterwimpel.