Meßstetten Freude für Fans historischer Fahrzeuge

Meßstetten-Hossingen. Technikfreunde sollten Gelegenheit erhalten, sich an historischen Fahrzeugen zu erfreuen. Das war das Ziel des TSV Hossingen beim Oldtimertreffen. Rund um das neue Feuerwehrmagazin, wo die Kinder das Feuerwehrauto inspizierten, sowie um die Festhalle trafen so vom Vormittag bis in den frühen Nachmittag hinein zahlreiche alte Mopeds, Traktoren, Lastwagen und Feuerwehrautos sowie auf Hochglanz gebrachte Limousinen, Cabrios und Sportwagen ein.

Deren Besitzer wurden von den Mitorganisatoren des TSV Hossingen, Martin Graf und Klaus Bodmer, empfangen und bekamen zum Dank für ihre Teilnahme Gutscheine für Speisen und Getränke ausgehändigt.

Immer wieder staunten die Besucher über Raritäten und bestens erhaltene Limousinen, beispielsweise über ein Auto der Marke Adler aus dem Jahr 1937, an dem noch die gelben Winker angebracht waren, Vorgänger der modernen Blinklichter.