Meßstetten (wl). 43 Gäste aus den Partnerstädten Luynes und Savigne sur Lathan haben Bürgermeister Frank Schroft und die Meßstetter empfangen. Mit Willkommenstrank und Imbiss begrüßten die Gastgeber ihre französischen Freunde im Feuerwehrhaus. Ein Programm für drei Tage haben Thorsten Steidle und Jens Körner mit weiteren Helfern organisiert. Am Samstag geht es zum Thyssenkrupp-Testturm und nach Rottweil, zur Gedenkstätte Eckerwald und zum geselligen Abend ins Schulzentrum. Der Sonntag ist für die Gastfamilien reserviert, am Montag geht es ins Bauernhausmuseum Ödenwaldstetten, zum Gestüt Marbach und zur Bärenhöhle. Am Dienstagmorgen heißt es dann "au revoir" und "auf Wiedersehen" bis zum nächsten Gegenbesuch.