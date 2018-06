40 Jahre Stadt Meßstetten, 1250 Jahre Hartheim und Oberdigisheim: Für eine kirchliche Trauung mit großem Fest fehlte Bürgermeister Frank Schroft und Ann-Kathrin Reger in diesem Jahr die Zeit. Standesamtlich hat das Paar aber schon mal Nägel mit Köpfen gemacht und am Samstag in Immenstaad am Bodensee geheiratet. Dort traute sie Bürgermeister Johannes Henne, der mit dem Brautpaar gut befreundet ist. Kirchlich wollen Frank und Ann-Kathrin Schroft, die als Steuerberaterin beim Tuttlinger Medizintechnikkonzern Karl Storz Endoskope arbeitet, im Frühjahr 2019 heiraten – dann aber in Meßstetten. Foto: Björn Kuhle