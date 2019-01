Meßstetten Fraktionschefin tritt nicht mehr an

Meßstetten-Hartheim. Ernst Berger, der Vorsitzende der CDU Meßstetten, führt die Liste der Kandidaten seiner Partei für die Kommunalwahl am 26. Mai an. Eine Überraschung ist, dass Elke Beuttler, die vor einigen Jahren den Fraktionsvorsitz von Berger übernommen hatte, nicht mehr kandidiert, ebenso wie Vanessa Beck, Jens Koch und Bernd Schlude.

Aus der Kernstadt hat die Unionspartei neben Berger Patricia Bodmer, Hans-Jürgen Fritz, Andreas Kaunas, Volker Knaus, Tobias Müller, Jürgen Naumann, Daniel Ritter und Jochen Wienke nominiert. Aus Hartheim, wo die CDU am Freitag in den "Lammstuben" getagt hat, treten Ortsvorsteher Bodo Schüssler und Hans Tiefenbach an, aus Heinstetten Ortsvorsteher Thomas Deufel, Erwin Gomeringer und Harald Sieber. Aus Hossingen kandidieren Sandy Schuler und Jürgen Wagner, aus Oberdigisheim Ortsvorsteher Achim Mayer, aus Tieringen Andreas Link und aus Unterdigisheim Alexander Maurer.

Auch ihre Mannschaften für zwei Ortschaftsräte hat die CDU in Stellung gebracht: In Hartheim treten neben Bodo Schüssler die amtierenden Ratsmitglieder Bernhard Dreher und Hans Tiefenbach sowie Heiko Mattes und Beate Mauch an. In Heinstetten wollen Thomas Deufel, Peter Leibold und Michaela Reitze-Koch ihre Arbeit fortsetzen. Erstmals auf der Liste stehen Christoph Gomeringer und Martin Asselborn.