Meßstetten (wy). Der TSV Meßstetten bietet ab Mittwoch, 21. November, einen neuen Zumba-Fitness-Kurs an. Der Kurs findet mittwochs von 20.30 bis 21.30 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Hatha Yoga mit dem TSV Meßstetten findet immer montags zwischen 21 und 22 Uhr in der Bewegungshalle, dem Anbau der Heuberghalle, statt. Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich. Für TSV Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Auskünfte zu beiden Veranstaltungen erteilt Bea Stingel unter Telefon 0151 /54 76 75 13. Sie nimmt auch Anmeldungen an.