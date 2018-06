Am Ball bleiben wollen die Feuerwehraltersabteilungen des Zollernalbkreises – und gingen wie alljährlich auf Infofahrt. Ziel war das Kernkraftwerk Leibstadt in der Schweiz. Nach einer kurzen Filmvorführung über die Arbeitsweise des Kraftwerks besichtigten die 47 Teilnehmer in drei Gruppen die weitläufige Anlage. Das Kernkraftwerk beschäftigt rund 500 Mitarbeiter, die täglich Strom für etwa eine Million Haushalte produzieren, und arbeitet im Verbund mit weiteren Kraftwerken im In- und Ausland. Kreisobmann Helmut Brösamle dankte mit einem kleinen Geschenk für die informative und aufschlussreiche Führung. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in Weilheim legten die Älbler in Sankt Blasien nochmals einen Stopp ein. Dort besichtigten sie die sehr imposante Basilika – danach gab es Kaffee und Kuchen. Zum Abschluss kehrten sie in Gösslingen ein. Foto: Zimmermann