Die Feuerwehraltersabteilungen des Raumes Meßstetten, Nusplingen, Obernheim haben ihren Tagesausflug, der alle zwei Jahre ansteht, nach Bad Friedrichshall und Umgebung unternommen. Zuerst besichtigten sie das Salzbergwerk in Bad Friedrichshall. In 180 Metern Tiefe konnten sich die 46 Teilnehmer auf der rund 1,5 Kilometer langen Untertageanlage bei konstanten 18 Grad Celsius an zahlreichen Schau- und Infotafeln über die Arbeitsweise des Salzbergwerkes informieren. Danach fuhren sie zum Mittagessen in eine Besenwirtschaft nach Abstatt. Schließlich stand ein Bummel durch die Altstadt von Besigheim auf dem Programm. Zum Abschluss des Ausfluges wartete in Hessigheim eine Weinkellerbesichtigung mit anschließender Weinprobe und einem gemeinsamen Vesper in der dortigen Winzergenossenschaft auf die Ausflügler. Foto: Zimmermann