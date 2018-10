Meßstetten Etwas mehr Publikum hätten die Feuerwehrmänner schon verdient

Meßstetten-Hartheim. Zimmerbrand in einem alten Bauernhaus, vermisste Personen im Gebäude, Personenrettung und Brandbekämpfung im Innenbereich durch Atemschutzträger, im Außenbereich "Riegelstellung" zum äußerst nahen Nachbarhaus, Feuerbekämpfung von zwei Seiten mit C- und B-Rohr, Erstversorgung der Verletzten, darunter auch Kinder, mit anschließender Übergabe ans DRK – so sah das Programm der Haupt- und Schlussprobe aus, das Harald Stein, Kommandant der Abteilung Hartheim der Meßstetter Feuerwehr, für seine Männer vorbereitet hatte.