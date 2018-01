Meßstetten Erste Feier in der frisch renovierten Halle

Bürgermeister Frank Schroft lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher, den Ortschaftsräten und dem Gemeinderat und dankte den Anwesenden für ihre rege Teilnahme an den Bürgerwerkstätten zur Agenda 2030, deren Schwerpunkte ihm am Herzen lägen, wie zum Beispiel die Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung, eventuell durch ein Ärztehaus wie in Winterlingen. Aber auch altersgerechtes Wohnen und die Tagespflege seien ein großes Zukunftsthema. Schroft lobte das gute kommunale Betreuungsangebot. Für 2018 stimmte er die Bürger auf steigende Umlagen ein, da diese immer mit zweijähriger Verzögerung greifen und vor zwei Jahren die Stadt mit den Flüchtlingen noch eine größere Einwohnerzahl hatte. Außerdem komme die Verlegung der Landesstraße in Tieringen. Für Unterdigisheimer Belange bot er Ortsvorsteher und Ortschaftsrat weiterhin sein "offenes Ohr" an, verwies aber darauf hin, dass er nicht immer alles erfüllen könne.