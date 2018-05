Meßstetten-Hartheim. Die blumenbunten Mähwiesen sind ein Markenzeichen des Landkreises. Das Umweltamt des Landkreises bietet hierzu eine abendliche Wiesenwanderung am Mittwoch, 6. Juni, 18 Uhr mit Treffpunkt an der Festhalle in Meßstetten-Hartheim an. Bei der Wanderung werden die umliegenden Wiesen unter der Führung des Biologen Wilfried Löderbusch und Mitarbeitern der Naturschutz- und Landwirtschaftsverwaltung erkundet. Themen sind der Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Buntbrachen auf Ackerflächen als Beitrag für die Artenvielfalt sowie der Artenschwund von Insekten und Vögeln. Für Kinder bietet das Infomobil des Naturparks Obere Donau Unterhaltung. Die Wanderung wird mit einem Hock vor oder in der Festhalle mit Bewirtung durch die Feuerwehr abgeschlossen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.