Meßstetten Eine Sizilianerin mit dem Heuberg als zweiter Heimat

In Partinico bei Palermo kam sie am 19. Februar 1928 zur Welt, als Zweitjüngste von insgesamt acht Geschwistern – ein Bruder ist außer ihr noch am Leben. Sechs Jahre lang ging sie zur Schule; danach leistete sie gemäß der heimischen Tradition mit Handarbeit ihren Beitrag zum Familienunterhalt – zahllose Deckchen, Strickwesten, Jacken, Schals, Kopftücher und vieles andere mehr hat sie im Lauf ihres langen Lebens mit großer Fingerfertigkeit gestrickt und gestickt. 1957 heiratete sie einen jungen Mann mit Namen Antonio Lumetta und brachte in den folgenden Jahren eine Tochter und zwei Söhne zur Welt. Sie war in diesen Jahren ausschließlich Hausfrau und Mutter; den Familienunterhalt verdiente ihr Mann.

Was in Deutschland einfacher war als in Italien – die junge Familie übersiedelte deshalb 1965 in den Norden. Die erste Zeit verbrachten die Lumettas in Weißenburg bei Nürnberg, später zogen sie nach Gomaringen, wo bereits ein Bruder von Raffaella lebte. Fast zwei Jahrzehnte lang blieben sie dort; dann hatten sie das Rentenalter erreicht, und es zog sie wieder in ihre alte Heimat Sizilien. Dort hatte Antonio Lumetta eine großes Landgut erworben, auf dem er und seine Frau Oliven, Aprikosen und Pfirsiche zogen und verschiedene Gemüsesorten anbauten. Die landwirtschaftliche Arbeit war nicht leicht und nahm alle Kräfte in Anspruch – irgendwann wurde es zu viel, und so zogen Antonio und Raffaella wieder nach Deutschland und fanden ein neues Zuhause bei ihrer Tochter Giuseppina Steidle in Heinstetten.

Mittlerweile sind die beiden hochbetagt; seit einem Jahr wohnen sie zusammen im Pflegeheim in Meßstetten und sind froh darüber, dass sie ein­ander haben – keiner von beiden möchte ohne den anderen sein. Die Kinder sind nicht weit; die Tochter wohnt zwei Orte weiter, die Söhne in Hechingen und Tübingen – damit ist gewährleistet, dass regelmäßig Familienbesuch ins Heim kommt. Raffaella Costantino hatte sich anfangs mit großem Eifer der Handarbeit, die sie so virtuos beherrscht, gewidmet, sehr zur Freude von Susanne Wysotzki, der Organisatorin der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton", die so zu zahlreichen Schals kam. Mittlerweile hat Raffaella Costantino das Stricken aber aufgegeben; es war dann doch zu mühsam geworden.