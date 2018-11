Meßstetten Eine nicht ganz alltägliche Ausbildung

Voraussetzung waren ein Alter von mindestens zehn Jahren und der Besitz des deutschen Jugendschwimmabzeichens in Gold. Die knackigen Aufgaben waren aus den gesamt Prüfungsprogramm heraus gegriffen: 100 Meter Schwimmen ohne Unterbrechung in verschiedenen Stilarten, 25 Meter Schleppen eines Partners mit Achselgriff und die kombinierte Übung in leichter Kleidung zur Selbstrettung. Im theoretischen Teil wurden Kenntnisse über Maßnahmen der Selbstrettung, das Grundverhalten für die Fremdrettung und elementare Erste Hilfe gelehrt.