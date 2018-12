Meßstetten. Eine böse Überraschung hat der Bewohner eines Hauses in der Kreuzbühlstraße am Freitagabend bei seiner Heimkehr erlebt: Die Terrassentür war aufgebrochen und das ganze Haus durchsucht, meldet die Polizei. Als der Mann gegen 18.15 Uhr nach Hause kam, bemerkte er zunächst, dass im Keller Türen offen stehen. Bei genauerem Hinsehen stellte er fest, dass er Besuch von Einbrechern gehabt hatte, denn die Terrassentür stand ebenfalls offen und war aufgebrochen. Im Erdgeschoss und im oberen Stock hatten die ungebetenen Gäste weitere Zimmer durchsucht. Dabei fiel ihnen eine Dose mit Bargeld in die Hände. Mehr scheint nicht gestohlen worden zu sein. Das Polizeirevier Albstadt hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen: Telefon 07432/955-0.