Meßstetten Ein wenig rebellisch waren sie ja schon immer

Meßstetten-Oberdigisheim. Wenn, wie Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft in seinem Grußwort feststellte, die Vergewisserung über die eigene Herkunft eine Voraussetzung für Gestaltung der Zukunft ist, dann haben die Oberdigisheimer gestern eine Menge für ihre Zukunft getan. Wobei die Redner des Abends unterschiedliche Akzente bei der Rückschau auf 1250 Jahre setzten: Ortsvorsteher Achim Mayer erinnerte an eine nicht ganz unbedeutsame Zäsur der jüngeren Geschichte, nämlich die Eingemeindung nach Meßstetten im Januar 1975, als ein großer, starker, aber misslicherweise nicht ganz schuldenfreier junger Mann – vier Millionen Mark betrug das Minus in der Meßstetter Gemeindekasse – eine glänzende Partie machte: Er bekam – als sechste Braut! – das hübsche Mädel von nebenan, das nicht nur ansehnlich, sondern auch betucht war: neue Schule samt Halle, Poststelle, Banken, Ärzte, Textilbetriebe und zu allem Überfluss keine Schulden. Immerhin: Sollte Mayer Zweifel hegen, dass der Bub gut genug war für so eine Schönheit, dann behielt er sie für sich.

Frank Schroft hatte allerdings gut zugehört: Er pickte sich aus 1250 Jahren den Bauernkrieg heraus, in dem sich just der Oberdigisheimer Pfarrer als engagierter Agitator für die Sache des kleinen Mannes betätigte. Ein bisschen aufsässig waren sie halt schon damals – aber wenn der "kritische Geist" sich mit Schaffenskraft und Ideenreichtum paart, kann das ja nur recht und überhaupt kein Hindernis für ein gedeihliches Mitein­ander sein.

Es war, als hätte der dritte Redner des Abends nur darauf gewartet, Schrofts vorsichtige Andeutungen in Sachen "kritischer Geist" zu bestätigen. Wilhelm Isert, der in den 1970er Jahren Oberdigisheimer Grundschulrektor und eigens aus Erzingen zum Festabend gekommen war, schien ein diebisches Vergnügen an den eigenen Spitzen zu haben – ob es nun die gegen Meßstettens damaligen Bürgermeister Erwin Gomeringer waren, der den Oberdigisheimern laut Isert die relative Autonomie in einer Verwaltungsgemeinschaft Oberes Bäratal nicht gönnte, oder gegen den einstigen Schulamtsleiter und heutigen Poeta laureatus und Sängergauehrenpräsidenten Helmut Hauser, der die nach Iserts Fortgang vakante Schulleiterstelle seinerzeit nicht mehr neu besetzt habe. Isert erinnerte auch an Pläne des Kultusministerium, die Schule zu schließen, und an den gemeinsamen Besuch von Bürgermeister, Rektor und Elternbeiratsvorsitzenden in Stuttgart, der diese Pläne zuschanden machte. Es klang fast ein wenig nach Bauernkrieg – nur der Pfarrer fehlte.