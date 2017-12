Meßstetten Ein Reporter mit Herz

Geboren am 6. September 1930 in Heinstetten als zweitältester Sohn von Josef und Magdalena Gomeringer, war er schon in seiner Kindheit und Jugend in und für Hein­stetten aktiv. Zunächst in der Landjugend und im Kolpingverband sowie in der Schönstadtbewegung.

Für seinen Beruf verließ er seinen Heimatort und machte eine Schneiderlehre in Geisingen und in der Gewerbeschule in Donaueschingen. Nach seiner Gesellenprüfung verschlug es ihn während seiner Wanderjahre an verschiedene Orte, zuletzt nach Karlsruhe, wo Gomeringer 1955 die Meisterprüfung ablegte.

Danach ging er nach Hein­stetten zurück, wo er 1961 seine Frau Erika heiratete. Zusätzlich zu seiner Schneiderei eröffnete er 1962 den ersten Selbstbedingungsmarkt im Heimatort. Das war auch das Geburtsjahr seiner ersten Tochter Margit, der 1964 und 1969 die Kinder Eveline und Andreas folgten.