Meßstetten Ein mutiger Mann ist mit dabei

Die Eintrittsgelder der Veranstaltung gehen an den eingetragenen Hechinger Verein "Kinder brauchen Frieden". Jahr für Jahr versucht dieser im Zollernalbkreis beheimatete Verein, Kindern in Not zu helfen und deren Elend auf der Welt ein wenig zu verringern. "Kinder brauchen Frieden" setzt auf Kontinuität und die konkrete Hilfe für einzelne Kinder in den jeweiligen Ländern vor Ort.