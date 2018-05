Meßstetten Ein musikalisches Aufblühen

Mit dem Violinkonzert "Grosso Mogul" in D-Dur des italienischen Barockmeisters Antonio Vivaldi fand die Matinee einen großartigen Abschluss. Das eigentlich für Solovioline und Streichorchester geschriebene Werk wurde in eine kammermusikalischen Version dargeboten, wobei Vera Bieber mit der Altblockflöte die Rolle der ersten Geige im Orchester übernahm und das Cembalo das Gerüst lieferte. Rasch, kraftvoll und flüssig eilte das "Allegro" dahin, dessen Solopassagen, mit Doppelgriffen gespickt waren. Die Melodien des majestätischen "Grave" besaßen exotisches Kolorit, was gut zum Beinamen "Grosso Mogul" passte. Hurtig und heiter mutete danach das abschließende "Allegro" mit den aparten Dialogen zwischen Geige und Blockflöte an – die Musikerinnen liefen zu finaler Hochform auf; eine großartige Kadenz der Geige sorgte für einen effektvollen Schluss.