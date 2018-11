Meßstetten-Oberdigisheim. Eine Lesung aus dem Briefwechsel von George Bernard Shaw mit der Liebe seines Lebens, Stella Patrick Campbell, erwartet Besucher der Galerie im Fehlochhof am Sonntag, 11. November, ab 17 Uhr. Was hat den großen Dramatiker und Vegetarier Bernard Shaw und die fleischessende Schauspielerin Beatrice Stella Campbell verbunden? "Dear Liar" – lieber Lügner – basiert auf einer 1952, zwei Jahre nach Shaws Tod, erschienenen Korrespondenz, die den lebenslangen Kleinkrieg einer so kratzbürstigen wie leidenschaftlichen Zuneigung offenbart. Akteure sind Gabriele Gatzweiler und Christoph Holbein vom "Theater unter der Laterne".