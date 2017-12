Meßstetten Ein gutes Netzwerk hilft ungemein

Meßstetten. Die 42-Jährige blickt dankbar auf viele schöne Erlebnisse zurück: "Ich bin froh um diese Erfahrungen", erzählt sie, "und glücklich, dass ich etwas Geborgenheit und Heimat geben konnte." Viele der Geflüchteten, sinniert Rebekka Robnig, hätten in Meßstetten nicht nur eine Wohnstatt bekommen, sondern etwas zurückerhalten, was von weitaus größerer Bedeutung sei: ihre Würde. "Angesichts ihrer Biografien", sagt die einstige Ehrenamtskoordinatorin, "wird einem jeden Tag vor Augen geführt, wie gut wir es hier doch haben".

In ihrer Heimatstadt Meßstetten ist sie wohlbekannt. Ihr Netzwerk, über Jahrzehnte aufgebaut, hat ihr während ihrer Lea-Tätigkeit sehr geholfen: "Vieles lässt sich leichter bewerkstelligen, wenn man über die entsprechenden Kontakte vor Ort verfügt." Gern denkt sie an den fröhlichen Betrieb im Begegnungscafé zurück, an manches freundliche Gespräch zwischen Tür und Angel oder einen rührenden Abschied vor dem Transfer, also, ehe die Bewohner aus Meßstetten fortverlegt wurden.

Was für Rebekka Robnig die größte Herausforderung am Aufbau der Lea war? Sie muss nicht lange überlegen. Das Festlegen von Strukturen in einer hektischen Zeit, das Definieren von Abläufen, das Herausfinden, was zum Alltag gehört. "Und dennoch mussten wir spontan bleiben und improvisieren. Vorerfahrungen, auf die wir hätten bauen können, gab es ja kaum zu jener Zeit." Schön war für Rebekka Robnig, dass es in der Meßstetter Lea nie einen echten Mangel an Helfern gab: "Die Ehrenamtlichen kamen aus der ganzen Umgebung."