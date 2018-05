Meßstetten Ein Besuch in den Obstgärten

Bei strahlendem Sonnenschein stand aber nicht nur das Wandern im Vordergrund, sondern auch die Exkursion mit vielen Informationen und Getränkeproben rund um den Wein und Obstanbau.

Vorgetragen durch den Obst- und Weinanbauer Erhard Gneiting, der mit viel Enthusiasmus, Ideenreichtum und mitreisenden Informationen über sein Hobby, den Obstanbau, die Vermarktung und über die Schnapsbrennerei zu erzählen wusste.

So bot er den Teilnehmern einen faszinierenden Einblick in das Leben eines Obst- und Weinanbauern. Gneiting hat in seinem Alltag nicht nur mit den Schädlingen an den Pflanzen zu kämpfen, sondern auch mit Gesetzen und Bestimmungen die nicht immer nachvollziehbar sind.