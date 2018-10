Meßstetten Ein Baum mit Schild

Zwischenzeitlich besann man sich in der Gruppe "Seniorenwerkstatt mit Hand", in der sich Männer mit handwerklichem Geschick befinden, selbst Hand anzulegen und ein solches Schild in eigener Regie herzustellen. Das war für den Holzschnitzer Heinz Rösch eine willkommene Aufgabe, Er machte sich sogleich ans Werk. Die Stadt Meßstetten finanzierte ein Stahlrohr, das die Mitarbeiter des Bauhofs vor dem Pfarrbaum einbetonierten und an dem das Hinweisschild angebracht ist.

Das Schild hat zur Freude von Ast, des Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Altenhilfe Meßstetten, Oskar Beuttler, und des neuen Leiters des Pflegeheims Haus am Pfarrbaum, Manuel Bäuerle, Holzschnitzer Heinz Rösch enthüllt.