Meßstetten Ehemaliges Tennis-Center steht in Flammen

Auch die Gasleitung zwischen der Firma und der Schule wurde geschlossen, um ein Durchzünden zu verhindern. Binnen weniger Stunden war nicht mehr übrig als ein Aschehaufen. Die Feuerwehr konnte trotz einer Mannstärke von rund 150 Einsatzkräften nicht mehr viel retten. Da die Wasserversorgung trotz des nahegelegenen Wasserturms sehr schwierig war, wurden über mehrere Kilometer Schlauchleitungen gelegt. Im ganzen Ortsgebiet von Meßstetten kam es dadurch zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr.

Technischer Defekt ist wahrscheinliche Ursache

Was der Auslöser für den Brand war, darüber konnte auch die Polizei nur mutmaßen. Da der Brand augenscheinlich an den Solarpanels ausgebrochen war, vermutet die Polizei nach ersten Aussagen einen technischen Defekt. Wofür Smolle im ersten Moment keine Erklärung fand: Im Gebäude waren unzählige Spraydosen gelagert, die – eine nach der anderen – explodierten. Selbst in Ebingen schilderten Anwohner der Weststadt "einen Lärm wie an Silvester".

"Wir werden noch weit bis in den Mittwoch hinein mit Löscharbeiten beschäftigt sein", fasste Smolle die Lage bei Redaktionsschluss zusammen. Er war froh, dass es bislang – auch unter seinen Einsatzkräften – keine Verletzten gab und lobte die Zusammenarbeit der einzelnen Organisationen und Abteilungen. Im Einsatz waren rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus aus dem Zollernalbkreis.

"In einer derartigen Notsituation unter schwierigsten Wetterbedingungen konnten wir uns einmal mehr auf unsere bewährte Feuerwehr verlassen", sagte Bürgermeister Frank Schroft, der früh zum Einsatzort geeilt war. "Allen Kräften der Feuerwehr aus der Gesamtstadt Meßstetten und aus Albstadt danke ich ganz persönlich und im Namen aller für den schnellen, beherzten und umsichtigen Einsatz." Dankbar ist der Bürgermeister auch für den Einsatz des Roten Kreuzes, wie er betonte: "Es ist gut zu wissen, dass wir uns im Notfall auf unsere Freiwillige Feuerwehr, auf das DRK und unsere Polizei verlassen können. Alle Einsatzkräfte haben unser aller Anerkennung und Achtung mehr als verdient. Wir sind sehr froh, dass es zu keinem Personenschaden gekommen ist."