Meßstetten Eheleute spenden Preise an Verein

Den ersten Preis, mit 1000 Euro dotiert, erhielt in diesem Jahr Mitarbeiterin Nicole Hajdu auf Grund ihrer mehrjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Jugendwartin und Ausschussmitglied in der Tennisgemeinschaft Hartheim.

Auch die Firma Hettich Franke aus Weilstetten unterstützt in ihrem Unternehmen Mitarbeiter für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Freizeit. Belohnt wurde in diesem Jahr der Mitarbeiter Alexander Hajdu mit einem Geldpreis in Höhe von 500 Euro für seine Tätigkeit als Kassierer in der Tennisgemeinschaft Hartheim.

Die Eheleute Hajdu spendeten beide Geldpreise der Tennisgemeinschaft und überreichten den Spendenscheck an den Vorsitzenden des Tennisvereins, Alexander Kurz, der herzlichst dafür dankte.