Einen dreitägigen Ausflug haben die Faustballer des TSV Meßstetten unternommen. Er begann mit einem Weißwurstfrühstück im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee mit anschließender Museumsführung durch die Geschichte des mobilen Reisens mit mehr als 80 Exponaten. In Hörbranz erlebten die Mitglieder das Prinz-Hoffest. Am nächsten Morgen machte sich die Wandergruppe nach Lech auf, um mit der Rüfikopfbahn den Startpunkt zu erreichen. Die Tour führte zur Bock­bachalpe. Tags darauf marschierte die Gruppe zur Sulzlalm. Oben angekommen, stärkten sich die Wanderer, um nach dem Abstieg die Rückreise nach Meßstetten anzutreten. Foto: Lissy