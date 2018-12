Meßstetten Drei Schwerverletzte bei Unfall in Tieringen

Gegen 6.45 Uhr bog ein 59-Jähriger mit seinem Audi von der Brühlstraße auf die L 440 ab. Dabei übersah er einen aus Richtung Oberdigisheim kommenden Nissan. Die Autos krachten ineinander. Der Nissan geriet ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Zwei im Nissan sitzende - 35 und 39 Jahre alte - Frauen wurden schwer verletzt. Auch die 52-Jährige Beifahrerin im Audi erlitt schwerere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Den Schaden am Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Strecke komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zwei Abschleppdienste holten die stark demolierten Autos ab.