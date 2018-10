Meßstetten Drei Männer und die Kunst

Komplettiert wird die Sonderausstellung mit Werken von Wilhelm F. Wendel. Als Dekorationsmaler ausgebildet, begann er ab 1925, sich der Malerei zu widmen. Er absolvierte eine vielfältige Malausbildung und Kunststudien in München und Stuttgart. Mit großer Begeisterung hielt auch er die Natur rund um Meßstetten in vielen Werken fest. Ab 1935 bis zu seinem Tod im Jahr 1993 lebte der Künstler mit seiner Familie in Hossingen.