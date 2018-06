Meßstetten "Diesmal werde ich auf jeden Fall siegen"

Meßstetten-Tieringen. Mit Schweden verbindet Christoph Larsén/Mattes vor allem eines: sein Pass. Der Chef der Tieringer Firma "Mattes & Ammann" hat nicht nur den Namen, sondern auch die Staatsbürgerschaft von seinem Vater übernommen, und bezeichnet sich selbst als "schwäbischer Schwede". Folglich schlagen am Samstag, wenn die deutsche Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Sotschi gegen die "Tre Kronor", die Mannschaft mit den drei Kronen auf dem Trikot, spielt, zwei Herzen in der Brust des Tieringers, der immer im edel-dunklen Zwirn auftritt, die silbernen Haare perfekt gekämmt. Einen Fußball-Fan – und Kenner – würde man in ihm kaum vermuten.