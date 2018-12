Meßstetten "Diese Aufgabe ist meine Berufung"

In der Zwischenzeit ist der 34-Jährige im Gespräch mit seinem Vorgänger, ist im Rathaus unterwegs und hat sich den Mitarbeitern bekannt gemacht, um sich auf seine neue Aufgabe vorzubereiten, die vielfältig ist, da er neben seiner Kämmerertätigkeit zudem noch die Geschäfte der Sozialstation und Nachbarschaftshilfe führt und als Verbandsrechner bei Wasser- und Abwasserverbänden im Einsatz ist. "Es ist eine Stelle, die sehr viel abverlangt, interessant ist und Gestaltungsspielraum bietet", betont der Bürgermeister. Dieser Herausforderung will sich Bayer gerne stellen und erwartet eine "spannende Zeit", etwa mit dem Umstellen auf die Doppik. Etwas, worin Daniel Bayer als "Pionier" Erfahrung hat, in­stallierte Deißlingen doch bereits zum 1. Januar 2012 das neue Haushaltsrecht.

Bange ist dem 34-Jährigen nicht, weiß er doch einen "bis in die Fingerspitzen motivierten" Mitarbeiterstamm mit einem Vertrauensvorschuss an ihn hinter ihm stehen. Mit "Demut" will er deshalb an die Arbeit gehen: "Das wird zeitintensiv; ich weiß, was auf mich zukommt." Sein Lebensmittelpunkt wird Schörzingen bleiben, dort hat er gebaut, dort ist er stellvertretender Vorsitzender des Schwäbischen Albvereins, dort spielt er bei den Alten Herren Fußball in der Abwehr und im Mittelfeld, dort frönt er im eigenen Musikraum seinem weiteren Hobby: der Rock-Musik an der E-Gitarre.

"Das neue Aufgabenfeld hat mich gereizt. Ich will mich weiter entwickeln."

Bis zu Bayers Antritt im Fe­bruar wird der stellvertretender Kämmerer Simon Keller verstärkt gefordert sein. "Das neue Aufgabenfeld hat mich gereizt", nennt Bayer als Beweggrund, sich auf die Stelle in Meßstetten beworben zu haben. "Ich will mich weiter entwickeln." Ursprünglich hatte er keine Wechselabsichten, zumal er sich in Deißlingen "sehr wohl" gefühlt hat – auf der Basis eines "guten Vertrauensverhältnisses". Dann aber flatterte ihm eher zufällig die Stellenausschreibung auf den Tisch: "Da war meine Entscheidung klar." In Deißlingen hatte man Verständnis für seinen Entschluss. Am Ende der Auswahl setzte er sich gegen zwei direkte Konkurrenten, die sich mit ihm dem Gemeinderat vorgestellt hatten, durch.

Für den 34-Jährigen soll Meßstetten eine längerfristige Stelle sein, kein Sprungbrett: "Ich sehe meinen Weg als Kämmerer, das ist meine Berufung." Es ist "seine Sache", mit Zahlen umzugehen und das Risiko der Finanzverantwortung zu übernehmen. Im Rathaus findet er dazu ein junges Führungsteam vor.