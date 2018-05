Meßstetten-Unterdigisheim (wl). Die hohen Kosten – rund 1,38 Millionen Euro – für Umbau und der Sanierung der Unterdigisheimer Festhalle haben für weiteren Zündstoff und kontroverse Diskussionen im Meßstetter Gemeinderat gesorgt. Denn nun kommen nochmals Kosten in Höhe von rund 77 400 Euro für die Außenanlagen dazu. Besorgt ist das Gremium, weil ungewiss sei, ob die beauftragte Firma Winter aus Burladingen diese Arbeiten bis zur Einweihung am 23. und 24. Juni termingerecht erledigen kann angesichts der späten Vergabe. Bei zwei Enthaltungen hat es den Auftrag an die Firma Winter vergeben.