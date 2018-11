Meßstetten Die Verantwortlichen der Hau-Giebel erhöhen die Beiträge der Mitglieder

Die Heinstetter Hau-Giebel hatten eine stramme Fasnetssaison 2018 zu bewältigen. In der kurzen Hochsaison der Narren waren die Hästräger, die Gardemädchen, die aktive Garde, die Frauengruppe Spätlese sowie die starken Männer der Gilde zusammen mit dem Narrenrat bei zahlreichen Veranstaltungen im Einsatz. Darüber informierte Zunftmeister Tobias Roth.

Vom Häsabstauben, den Gardewettbewerben, den Narrentreffen, der Rathausstürmung bis zum Aschermittwoch mit dem Tags zuvor veranstalteten Damenkaffee und der Geldbeutelwäsche und bis hin zu den zwölf Narrenratsitzungen, berichtete Zunftschreiber Harald Nowacki.

Die Mädchengarde besteht derzeit aus 13 Mädchen, die unter der Leitung von Jasmin Roth-Löckel in der nächsten Saison an Auftritten und Wettbewerben teilnehmen möchten. Ebenso will die aktive Garde, in der ein Dutzend Tänzerinnen unter der Regie von Ann-Kathrin Schlude trainieren, auftreten.