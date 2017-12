Meßstetten Die Meßstetter geben nicht klein bei

Meßstetten. Unmissverständlich fordern der Gemeinderat der Stadt Meßstetten und Bürgermeister Frank Schroft in ihrer gemeinsamen Resolution den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, und alle Mitglieder der Landesregierung Baden-Württemberg auf, die Entscheidung von Innenminister Thomas Strobl gegen den Standort der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten als Ausbildungsstätte der Landespolizei "zu überdenken und bei der endgültigen Beschlussfassung im Landeskabinett nachdrücklich für den Standort der ehemaligen Zollernalb-Kaserne als Ausbildungsstätte der Landespolizei zu werben", wie es in dem Papier heißt, das der Gemeinderat am Freitagabend einstimmig verabschiedet hat.

Weiter fordern sie, "im Falle einer Nicht-Berücksichtigung von Meßstetten die Bewertung nebst Kriterien, die zur Entscheidungsfindung dienten, transparent zu machen und offenzulegen". Nur so könnten "Zweifel an einer nicht ausschließlich sachorientierten Entscheidung im Interesse aller ausgeräumt werden". Sollte der Standort Meßstetten nicht berücksichtigt werden, fordern die Unterzeichner eine "zeitnahe und nachhaltige Unterstützung der Stadt Meßstetten und des Konversionsraumes Alb hinsichtlich der Nachnutzung des Konversionsgeländes der ehemaligen Zollernalb-Kaserne". Diese Unterstützung sei mehrfach öffentlich, unter anderem von Ministerpräsident Kretschmann und weiteren Mitgliedern der Landesregierung, geäußert worden, heißt es weiter. Zudem sei sie "Bestandteil des Vertrages zwischen Land, Landkreis und der Stadt Meßstetten".

"Für uns als Gemeinderat gilt immer noch der Rechtsgrundsatz ›pacta sunt servanda‹" – Verträge sind einzuhalten, so Schroft und die Stadträte. Ausdrücklich weisen sie auf "das in der Landesverfassung festgeschriebene Staatsziel der Stärkung des Ländlichen Raums auch in der Praxis" hin, das "durch eine angemessene Unterstützung der Region ›Großer Heuberg‹ und im Besonderen der Stadt Meßstetten umzusetzen" sei. Im Sinne "eines wertschätzenden Miteinanders" fordern die Unterzeichner nicht zuletzt, direkt informiert zu werden und zu kommunizieren: "Entscheidungen der Landesregierung aus den Medien entnehmen zu müssen, fördert nicht die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Landesregierung und betroffenen Kommunen, sondern wird als schlecht, stillos und unprofessionell empfunden", heißt es abschließend in dem Schreiben, das neben Frank Schroft die Sprecher der Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat unterzeichnet haben: Tarzisius Eichenlaub für die Freien Wähler, Elke Beuttler für die CDU, Oliver Rentschler für die Bürgerliste und Doris Vivas für die Unabhängige Liste Meßstetten.