Meßstetten Die Lichter gehen aus

Meßstetten/Nusplingen. Zu einem größeren Stromausfall ist es am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Meßstetten und Nusplingen gekommen. Als Auslöser entpuppte sich nach Angaben der Netze BW schließlich ein Überschlag in der Umspannstation eines Industriebetriebes im Süden von Meßstetten. Der wiederum hatte Defekte an zwei Erdkabelstrecken im 20 000- Volt-Netz nach sich gezogen.