Meßstetten Die gemeinsame Jugendarbeit hat Erfolg

Dem gesellschaftlichen Wandel, verbunden mit einem Rückgang der Zahl musizierender Jugendlicher, müssten sich auch Musikvereine heute stellen, kommentierte Lothar Mattes, Vorsitzender der Gastgeber, die Bündelung von Kräften der benachbarten Musikvereine, die 2017 die gemeinsame Jugendkapelle Hartheim-Unterdigisheim aus der Taufe gehoben hatten. Inzwischen ist daraus ein beachtlicher Klangkörper geworden, den der Unterdigisheimer Peter Wäschle dirigiert.

Die Jugendkapelle war es, die das Konzert mit "We Know The Way" und "Let It Go" eröffnete, charmant moderiert von Hannah Eberbach aus Unterdigisheim. Der verdiente Beifall leitete über zum Auftritt der Aktiven des Musikvereins Unterdigisheim, dirigiert von Peter Wäschle, dessen Musikauswahl Rico Trenkner kommentierte: "On Wings Of Liberty" von Rob Goorhuis gehörte dazu, "Santana, A Portrait" mit Musik des Gitarristen-Genies Carlos Santana, und "God Save The Queen".

"Sbandiamo" von Jacob de Haan, ein fröhlich- schwungvolles Werk, erzählt von der gleichnamigen Blasmusikveranstaltung in der mittelalterlichen Stadt Gubbio in Umbrien, wo der Komponist ein 250-köpfiges Blasorchester zur Uraufführung dirigiert hatte. "Kaiserin Sissi" ist eines der erfolgreichsten Stücke von Timo Dellweg zu Ehren der berühmten österreichischen Herrscherin. Für die Zugabe hatte Wäschle die "Bodensee-Polka" ausgewählt, die – eher traditionell – ebenfalls gut ankam, ehe Jörg Reizner zum Taktstock griff und seine Hartheimer Musikanten durch den dritten Programmteil führte, den Nadine Dreher moderierte.