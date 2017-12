Meßstetten "Die gemachten Zusagen sind einzuhalten"

Außerdem wurde in der Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Zollernalbkreis und der Stadt Meßstetten zur einjährigen Verlängerung der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (Lea) ausdrücklich festgehalten, "die Stadt bei ihren Bemühungen um eine Nachfolgenutzung des Geländes (…) zu unterstützen". Die Kreisverbände sind sich einig, dass sich vor allem die Stadt Meßstetten und der Zollernalbkreis in Sachen Flüchtlinge große Verdienste erworben hätten.

Die Vorteile des Standortes der ehemaligen Zollernalb-Kaserne lägen in einem bestehenden Vertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in der kurzfristigen Verfügbarkeit der Liegenschaft, bei den sanierten Gebäuden, den vorhandenen Sportanlagen, bei der intakten Infrastruktur und in den vergleichsweise geringen Investitionen, um die Liegenschaft zur Verfügung zu stellen.

Die Tatsache, dass die Stadt Meßstetten und damit die Region erneut nicht berücksichtigt worden sei, komme erschwerend hinzu. Auch bei der Ansiedlung eines Großgefängnisses hatte Meßstetten das Nachsehen.

Die Kreisverbände begrüßen aus diesem Grund den Besuch des Ministerialdirektors Julian Würtenberger am Mittwoch, 20. Dezember, in Meßstetten, um mit Bürgermeister Frank Schroft und den im Gemeinderat Meßstetten vertretenen Fraktionen und Gruppierungen die getroffene Standortentscheidung und gemeinsame Überlegungen einer Nachnutzung zu diskutieren.