Meßstetten Die Freundschaft ist ungebrochen

Meßstetten. Die französische Delegation machte sich am frühen Morgen mit dem Bus auf die 839 Kilometer lange Reise und traf kurz nach 19 Uhr in Meßstetten ein. Bei der Begrüßung im Feuerwehrgerätehaus Meßstetten hob Bürgermeister Frank Schroft die Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaften hervor. Er freute sich, dass zu den Partnerstädten Luynes und Savigné sur Lathan nun schon seit 34 Jahren freundschaftliche Kontakte bestehen. Der Gruppe wünschte er einen schönen und unvergesslichen Aufenthalt.

Nach einem kleinen Umtrunk verbrachten die französischen Gäste den restlichen Abend bei den Gastfamilien. Am nächsten Tag stand zunächst eine Fahrt zum Thyssenkrupp-Testturm bei Rottweil auf dem Programm. Die mit 232 Meter Höhe höchste Aussichtsplattform in Deutschland ermöglichte eine beeindruckende Aussicht. Nach dem Mittagessen schloss sich eine informative Stadtführung in Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs, an. Auf dem Rückweg besuchte die Reisegruppe noch die Gedenkstätte Eckerwald bei Schörzingen. Sie erinnert an ein letztes Kapitel nationalsozialistischer Kriegspolitik. Von September 1944 bis Frühjahr 1945 wurde auf diesem Gelände eine Schieferölfabrik errichtet. Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsamer geselliger Abend in der Mensa des Schulzentrum Realschule/Gymnasium.

Tags darauf hatten die deutschen Gastgeberfamilien ein individuelles Besuchsprogramm für ihre französischen Gäste vorbereitet. Viele Gastgeber nutzten das Sommerwetter für einen Ausflug an den Bodensee.