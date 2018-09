Meßstetten-Unterdigisheim. Im Rahmen der Vorbereitung der Firmung am Sonntag, 28. Oktober, sind die Eltern der Firmlinge zum Bußgottesdienst am Freitag, 21. September, ab 19 Uhr in die Kirche Unterdigisheim eingeladen. Mithilfe der sieben Gaben des heiligen Geistes werfen die Teilnehmer einen Blick auf ihr eigenes Leben und ihre Familie. Nach dem Bußgottesdienst besteht die Möglichkeit zum Beichtgespräch mit Pfarrer Joseph Kaniyodickal.