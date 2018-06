Meßstetten Die Finanzbilanz im Stadtwald stimmt

Meßstetten. "Den größten Wert haben Sie an der Natur selbst" – das wollte Revierleiter Klaus Dreher den Stadträten angesichts hervorragender Zahlen im Waldhaushalt 2017 dann doch in Erinnerung rufen, als er diese in der jüngsten Sitzung vorstellte.

Statt 11 200 haben die Forstleute 2017 nur 10 169 Festmeter Holz eingeschlagen, wobei 9597 Festmeter unter planmäßige Nutzung, 312 Festmeter unter Käferholz und 90 Festmeter unter Sturmholz zu verbuchen sind. 161 Festmeter mussten wegen des Eschentriebsterbens eingeschlagen werden: Der chinesische Pilz macht weiterhin Bäume kaputt.

An Nadelholz sind 7438, an Laubholz 2731 Festmeter gefallen. Die Finanzbilanz kann sich sehen lassen: 70 000 Euro Überschuss hatten die Forstleute für 2017 im Verwaltungshaushalt eingeplant – geworden sind es am Ende 166 543 Euro. Das Minus von 50 067 Euro – 10 067 Euro mehr als erwartet – schmälert das Ergebnis von 116 476 Euro im Gesamthaushalt nur leicht – immerhin stehen dort immer noch 86 476 Euro mehr auf der Haben-Seite als vorgesehen.