Meßstetten Die Boscha-Hexa feiern Halbrunden

Meßstetten-Heinstetten. Mehr als 100 geladene Gäste durfte der Vorsitzende Gerhard Grammel nach dem Sektempfang mit "Hexentrunk" willkommen heißen. Völlig überrascht und fasziniert waren die Besucher von der mit viel Ideenreichtum und Liebe zum Detail dekorierten Festhalle, sowie dem Tischschmuck.

Grammel hob in seiner Festrede zunächst die hohen Herausforderungen, die für eine Gründung der Hexenzunft ausschlaggebend waren, hervor. Da musste ein historischer Hintergrund gegeben sein, ein Namen gefunden werden, ein Häs entworfen und eine Satzung verabschiedet werden. So wurde die Hexenzunft am 3. Juli 1993 von 16 Gründungsmitgliedern mit Herbert Dehner als Vorsitzendem gegründet. Stellvertretende Vorsitzende war Ulrike Knab, und Kassierer ist Manfred Maier, der dieses Amt bis heute inne hat.

Zum historischen Hintergrund war von Grammel zu vernehmen, dass aus den von Heinrich Stopper zur Verfügung gestellten Aktenkopien aus dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart zu entnehmen ist, dass im Jahre 1621 mindestens zwei Heinstetter Frauen den Feuertod erleiden mussten, weil sie wahrscheinlich der Hexerei angeklagt waren.