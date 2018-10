Meßstetten (wl). Rund 460 000 Euro hat der vergangene Winter die Stadt Meßstetten gekostet. Damit war der Winterdienst teurer als jener vor Jahresfrist, wie die Stadträte in der jüngsten Gemeinderatssitzung erfuhren. Dabei war zwar der Einsatz der Streustoffe durchschnittlich, jedoch fielen bei den externen Leistungen höhere Aufwendungen an. Die Kosten der Bauhofleistungen entsprechen dem langjährigen Durchschnitt. Deren Anteil an den Gesamtkosten von 459 712 Euro ist allerdings aufgrund der vorgenannten Mehrkosten für die externen Leistungen gesunken.