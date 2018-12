Meßstetten Der Wald wirft erneut einen Gewinn ab

Außenstellenleiter hofft auf ein feuchteres Jahr

Bei den Ausgaben schlagen die Personalkosten mit rund 136 000 Euro zu Buche. Der Unternehmerseinsatz für Holzeinschlag und Rücken ist mit fast 172 500 Euro veranschlagt. Das Unterhalten der Fahrwege wird voraussichtlich 30 000 Euro kosten.

Im Vermögenshaushalt sind Ausgaben in Höhe von 56 000 Euro vorgesehen. 25 000 Euro fließen in den Grunderwerb, 10 000 Euro in den Wegebau. Geplant ist zudem, ein Entastungsgerät zum Preis von 21 000 Euro anzuschaffen.

Stadtrat Jürgen Clesle sprach den höheren Einschlag bei Laubholz an mit insgesamt 3535 Festmetern. Richert informierte, dass der weit aus größte Teil davon als Brennholz genutzt werde. Einen großen Wertholzanteil beim eingeschlagenen Laubholz gebe es momentan im Meßstetter Wald nicht. Die Buche liege bei sechs Prozent. "Diesen Zugewinn an Wertholz wird der Wald noch bekommen", hofft aber der Forstexperte.

Wie schnell sich der Wald von der vergangenen Trockenheit erhole, wollte Ratsmitglied Tarzisius Eichenlaub wissen. Richert wünscht sich, dass 2019 nicht so trocken wird: "Wir hoffen auf ein feuchteres Jahr mit mehr Niederschlägen." Sollte 2019 so werden wie 2018, bekäme der Meßstetter Wald größere Probleme. Diesmal sei der örtliche Forst in Sachen Käferholz glimpflich davongekommen mit 15 bis 18 Prozent. Das sei ein "Nasenwasser".

Der Holzmarkt werde sich in zwei bis drei Jahren davon erholen. 2019 und 2020 werde man also noch mit den Auswirkungen der Trockenheit und den Folgen dadurch auf dem Holzmarkt zu kämpfen haben.