Meßstetten Der Ton soll freundlich und wertschätzend sein

Meßstetten. Die Aula des Gymnasiums Meßstetten hat den feierlichen Rahmen gebildet für das Adventsfest. Schulleiter Norbert Kantimm brachte die Gäste in eine nachdenkliche Stimmung: Rücksichtsvoll zu sein, das sei der Wunsch in der Weihnachtszeit. Seit vielen Jahren würden die Schüler zum Schul- und Klassenklima befragt. Zur Aussage: "In der Schule wird ein freundlicher und wertschätzender Umgangston miteinander gepflegt" kam eine Zustimmung von 85 Prozent der Schüler. Doch was sei mit den restlichen 15 Prozent, den rund 45 Schülern, die nicht zustimmten? Mitunter entstehe der Eindruck, dass der Umgangston manchmal sehr rau, respektlos, beleidigend und äußerst verletzend sei. Viele würden sich über ihre Äußerungen und Kommentare keine Gedanken machen. "Die Würde des Menschen ist unantastbar", sagte Kantimm und wünschte sich eine besinnliche Schule.