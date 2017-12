Meßstetten Der "Märde" kommt

Meßstetten-Tieringen. Seine traditionelle Fackelwanderung und Waldweihnacht hat der Heimatverein Kohlraisle am Vorabend des Weihnachtsfests veranstaltet. Weihnachtliche Klänge, angestimmt vom Posaunenchor Tieringen-Oberdigisheim, den Beate Märklin dirigierte, empfingen die Festgäste am Ziel, Sebastian Rottler, der Heimatvereinsvorsitzende, hieß sie alle willkommen, und dann standen Weihnachtslieder, Gedichte und Geschichten auf dem Programm. Wie in den Vorjahren wurde auch ein Adventsfenster geöffnet.