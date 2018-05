Meßstetten Der Himmel auf Erden

Meßstetten-Tieringen/Hausen am Tann. F ast 50 Christen aus Tieringen, Hausen am Tann und der näheren Umgebung haben sich – buchstäblich in aller Herrgottsfrühe – am Pfingstsamstag bei kühlem, aber sonnigem Wetter in freier Natur vor dem Käpelle auf der Gemarkungsgrenze zur ökumenischen Frühschicht der beiden Kirchengemeinden versammelt.