Meßstetten Der Erlebnischarakter dominiert

Meßstetten. Bei einer Enthaltung – der Standort am bisherigen Fußballplatz auf dem Blumersberg war der Grund – hat der Gemeinderat Meßstetten am Freitag den Auftrag an "Sigmund Freiraumplanung" aus Grafenberg erteilt, zum Preis von 106 824 Euro brutto einen Mehrgenerationenspielplatz zu planen. Landschaftsarchitekt Jörg Sigmund brachte bereits ein Bündel an Vorschlägen mit und präsentierte sie in visuell beeindruckender Weise: im Überflug.

Die flache Fläche, die er modellieren, sprich mit Hügeln versehen will, hat für ihn Potenzial, sei sie doch barrierefrei für alle Generationen, biete 8000 Quadratmeter und einen tollen Ausblick gen Süden sowie die Chance, einen Kiosk mit Toiletten und gleich dahinter einen Picknickbereich einzurichten.

Sigmund will die Fläche in Zonen gliedern, die durch Rundwege verbunden sind. Östlich der barrierefreien Park- und Zweiradabstellplätze am Eingang sieht er Fitnessgeräte, eine Chill-Area zum Ausruhen und ein Streetball-Feld vor – mit direkter Anbindung zum Dirt-Park, den sich Jugendliche wünschen und den auch Sigmund als Gewinn sieht. Gegenüber dem Picknickbereich samt Grillstelle mit Sitzflächen sieht er eine Bewegungsfläche für Ball- und Bewegungsspiele mit Basketballkörben vor. Den eigentlichen Spielbereich verlegt er ins Zentrum, mit Sitzstufen am Rand der Spielwiese. Dort will er Kindern mit Hilfe zahlreicher Spiel- und Bewegungselemente Erlebnisse verschaffen. Vorgesehen sind unter anderem ein Wasserspielbereich, eine hohe Schaukel, eine Seilbahn, ein Rutschenturm mit Aussichtsplattform und Röhrenrutsche, Kletter-, Hangel- und Balancierelemente sowie ein Fitnesszirkel für jung Gebliebene. Den naturnahen Charakter betont Sigmund mit dem Material: viel Holz und Stein, dazu Pflanzen, die zur Umgebung passen. Schaukeln soll es für alle Altersgruppen geben – im Süden selbst solche, die auch Erwachsene nutzen können. Sogar an Rolli-Fahrer hat er gedacht und eine spezielle Schaukel sowie ein befahrbares Trampolin geplant.