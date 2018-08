Meßstetten Der Eintritt ins Schwabenalter wird separat gefeiert

Meßstetten. 40 Jahre liegt die Meßstetter Stadterhebung zurück – und genauso alt ist auch der Meßstetter Weltladen, der älteste im Zollernalbkreis und Ursprung der nach und nach gegründeten Weltläden in Albstadt, Balingen, Bitz, Gammertingen und Winterlingen. Den Eintritt ins Schwabenalter wird er aber erst in November mit einem großen Fest in der Turn- und Festhalle feiern – die Neueröffnung am mittlerweile vierten Standort war an diesem Wochenende lediglich erste Vorbotin des Jubiläums, das noch kommt.