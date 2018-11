Meßstetten Der alten Heimat in Sizilien stets verbunden

In Deutschland waren die Kinder Giuseppina, Saverio und Leonardo herangewachsen. Saverio lebt heute wieder in Italien, die beiden anderen Kinder blieben in der neuen Heimat.

Einige Jahre nach der Jahrtausendwende wurde das Leben für die alt gewordenen Leute doch zu beschwerlich, so dass Giuseppina die Eltern 2011 nach Meßstetten holte. Sie wohnten fünf Jahre in Heinstetten und werden jetzt im Seniorenwohnheim betreut. Antonio Lumettas Kräfte haben wohl nachgelassen, aber immer noch verfolgt er aufmerksam das italienische Fernsehen und spielt gerne Scopa, ein italienisches Kartenspiel, das – ähnlich "Memory" – das Gedächtnis herausfordert.

So oft es geht, schauen die beiden Kinder, die in der Nähe wohnen, bei den Eltern vorbei, rufen fast täglich an. Am Wochenende werden sie mit den Enkelkindern – sieben an der Zahl – zu Besuch kommen, um mit dem Jubilar, vor allem bei Pizza, zu feiern.