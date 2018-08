Meßstetten Den Burtale gibt es nicht – die "Burtale Buaba" jedoch sehr wohl

Auf dem Platz unterhalb der Burg stießen die Wanderer auf eine Rekonstruktion der ehemaligen Burg, die Rose Pfersich zufolge vermutlich ums Jahr 1300 vom Geschlecht der Hossen bewohnt war. In der Folgezeit wechselten die Besitzer; außerdem soll ein Unhold namens Burtale sein Unwesen getrieben haben, mit dem die Hossinger ihren unartigen Kindern zu drohen pflegten. Den Burtels verdankt nicht nur der nach Unterdigisheim fließende Burtelbach seinen Namen, sondern auch die Hossinger "Burtales Buaba", die mit bürgerlichen Namen Freddy Knorr und Werner Groß heißen. Viele Wanderer unternahmen, Burtale hin oder her, einen Abstecher hinauf zur Burg und gelangten über die vor wenigen Jahren vom Albverein errichtete Brücke zur einstigen Burgstelle – ein paar Jahrhunderte früher hätten sie die Zugbrücke überqueren müssen.

Danach folgte die sanft ansteigende Strecke der Straße zwischen Appental und Hossingen zur ehemaligen Skisprungschanze, kreuzte den Weg zum Michelfeld und führte dann in Richtung Höllwald – unterwegs konnten sich die Wanderer an den bereits blühenden Herbstzeitlosen, und den schwer tragenden Zwetschgen- und Apfelbäumen erfreuen. Laut Rose Pfersich geht der Name Höllwald auf den der germanischen Göttin Hel, die Herrscherin der Unterwelt zurück. Das Wort "Hölle" könne aber auch eine tiefe dunkle Schlucht bezeichnen, wohingegen es beim "Himmel" üblicherweise um eine hoch gelegene offene Flur handle.

Den Wanderern erschien der einst wegen seiner Düsternis gefürchtete Höllwald keineswegs als bedrohlich; vielmehr ist er ein schöner alter Buchenwald, in dem im Frühling der Bärlauch in großen Mengen wächst. Unten im Wald liegt der Dobelweiher, der immer Wasser hat, in dem einst so mancher Hossinger badete und auf dem die Kinder in einer alten Badewanne herumschipperten. Heute ist er fast verlandet, ziemlich verbuscht – und ein beliebter Aufenthaltsort der Wildschweine.